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Украинские силовики и ополченцы запустили ракету в знак готовности к отводу сил в Золотом

, 13:38 Эксклюзивное видео 36

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о разведении сил и средств силовиков и ополченцев в Донбассе.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Украинские силовики и ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил у Золотого в Донбассе. О начале разведения сил и средств у населенного пункта сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское», — цитирует главу внешнеполитического Незалежной РИА Новости.

Пристайко выразил надежду, что отвод сил в районе Петровского начнется в течение семи-десяти дней.

Разведение сил в районах Петровского и Золотого должно было произойти еще 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против развода войск в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое.

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