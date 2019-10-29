Украинские силовики и ополченцы запустили ракету в знак готовности к отводу сил в Золотом

Украинские силовики и ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил у Золотого в Донбассе. О начале разведения сил и средств у населенного пункта сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

« Мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское» , — цитирует главу внешнеполитического Незалежной РИА Новости.

Пристайко выразил надежду, что отвод сил в районе Петровского начнется в течение семи-десяти дней.

Разведение сил в районах Петровского и Золотого должно было произойти еще 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против развода войск в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое.