Националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое

Украинские националисты пригрозили Владимиру Зеленскому привезти в город Золотое 10 тысяч ветеранов боевых действий на Донбассе. Видеообращение к президенту Украины записал бывший командир батальона (а позже полка) «Азов» и лидер созданной на его основе националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

В опубликованном в сети ролике он обвиняет Зеленского в хамстве, а также в том, что под видом разведения сил конфликтующих сторон на линии разграничения, он сдает огромные территории. Билецкий заявляет, что несмотря ни на что ветераны останутся в Золотом — «потому что имеют такое право». По его словам, это «право на особое мнение» они заслужили «своей кровью».

«Мы будем оставаться, и нам враг, безусловно, не президент Украины, а в первую очередь мы видим врага с той стороны, с востока. Но если вы решите эти угрозы выполнить, а у нас есть такие первые симптомы, выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», — пригрозил Билецкий.

Ультиматуму предшествовала встреча Владимира Зеленского с ветеранами в Золотом, в ходе которой украинский лидер пытался уговорить националистов покинуть позиции, как предусмотрено условиями так называемой формулы Штайнмайера. Диалог, как рассказывал 5-tv.ru, больше походил на «базар» времен бандитских «стрелок» 1990-х годов.