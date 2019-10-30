Все лампочки имеют одно неприятное свойство — перегорать в неподходящий момент. Как правило, освещение нужно быстро вернуть, однако этому препятствует высокая температура изделия. Попытка выкрутить из патрона горячую лампочку может закончиться ожогом или даже падением с высоты, если она находится под потолком.

Избежать неприятных последствий можно с помощью простого лайфхака. Для него потребуется только половинка теннисного мяча. Ее размеры как раз подходят под большинство лампочек накаливания.

Мячи для тенниса изготавливают из войлока и резины, поэтому половинка одного из них надежно защитит пальцы от жара лампочки. Ее достаточно просто одеть на лампочку, а потом аккуратно вывернуть против часовой стрелки. Когда патрон освободится, в него можно будет вкрутить новую лампочку.

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