Осенью все нуждаются в витаминах, повышающих иммунитет. Гранат — один из самых полезных плодовых растений. Продукт укрепляет иммунную систему за счет высоко содержания витамина С, защищает организм от вирусов и обладает антибактериальными свойствами. Как раз в сентябре начинается сезон сбора этих плодов. Вот только чистить гранат — одна мука. 5-tv.ru расскажет, как избавиться от его кожуры, не испачкав всю кухню и сохранив нервы.

Для выполнения простого лайфхака нам потребуются: половинка граната, металлическая плошка, пельменница, силиконовая пластичная крышка и кухонный молоток.

Сначала накрываем плошку пельменницей, поверх кладем гранат (кожурой наружу) и накрываем его силиконовой крышкой. Вооружившись молотком, начинаем потихонечку выколачивать зерна граната. В итоге плод будет расплющен, а все зерна окажутся внутри плошки.

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