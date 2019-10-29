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В деле кущевской ОПГ появился еще один потерпевший

, 16:18 45

Предприниматель Николай Гордик утверждает, что бандиты под угрозами отняли у него компанию «АгроЮгИнвест».

Фото: РИА Новости / Татьяна Кузнецова

В деле кущевской ОПГ появился еще один потерпевший. Как стало известно 5-tv.ru, предприниматель Николай Гордик написал новое заявление в полицию, в котором просит привлечь к ответственности Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, а также Федора Стрельцова и Наталью Рябову. Гордик утверждает, что банда Сергея Цапка в 2008 году незаконно завладела его предприятием «АгроЮгИнвест» — угрозами его вынудили подписать договор дарения на 80% своего бизнеса.

Когда кущевскую банду разоблачили и арестовали, бизнесмен неоднократно пытался через суд вернуть свое хозяйство, однако на протяжении десяти лет ему это не удавалось — многие свидетели рейдерского захвата боялись говорить. Теперь они готовы дать показания, и несколько месяцев назад Николая Гордика признали потерпевшим.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, кущевская ОПГ во главе с Сергеем Цапком держала в страхе несколько районов в Краснодарском крае с 1990-х годов. Расследование деятельности началось лишь в 2010 году после массового убийства 12 человек, среди которых были дети. Главарь банды был приговорен к пожизненному заключению в 2013 году и умер в тюрьме годом позже.

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