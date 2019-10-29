СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти

Следственный комитет РФ опубликовал кадры, снятые во время обысков в комитете по соцзащите населения Ленинградской области. В ведомстве отметили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств.

Отмечается, что следователи нагрянули с обысками по местам проживания предполагаемых фигурантов дела и в Лодейнопольском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, директор которого была впоследствии задержана.

«По версии следствия, в период с октября по декабрь 2018 года неустановленные сотрудники Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов растратили не менее 660 тысяч рублей, переведя указанную сумму в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, обязательства по которым фактически выполнены не были», — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящий момент расследование продолжается. Решается вопрос о задержании ряда других подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге.