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  4. СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти

СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти

, 18:14 Видео 29

Оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств проходят в Лодейнопольском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал кадры, снятые во время обысков в комитете по соцзащите населения Ленинградской области. В ведомстве отметили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств.

Отмечается, что следователи нагрянули с обысками по местам проживания предполагаемых фигурантов дела и в Лодейнопольском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, директор которого была впоследствии задержана.

«По версии следствия, в период с октября по декабрь 2018 года неустановленные сотрудники Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов растратили не менее 660 тысяч рублей, переведя указанную сумму в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, обязательства по которым фактически выполнены не были», — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящий момент расследование продолжается. Решается вопрос о задержании ряда других подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге.

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