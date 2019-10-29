СК опубликовал видео обысков в комитете по соцзащите населения Ленобласти

Следственный комитет РФ опубликовал кадры, снятые во время обысков в комитете по соцзащите населения Ленинградской области. В ведомстве отметили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств.
Отмечается, что следователи нагрянули с обысками по местам проживания предполагаемых фигурантов дела и в Лодейнопольском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, директор которого была впоследствии задержана.
В настоящий момент расследование продолжается. Решается вопрос о задержании ряда других подозреваемых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге.