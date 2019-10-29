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  4. Обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге

Обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге

, 16:07 96

В оперативных мероприятиях задействованы представители Следственного комитета и ФСБ.

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски у генерального подрядчика систем безопасности «Газпром арены» — ООО «Группа компаний «Охрана» и у его поставщиков, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следователи полагают, что стоимость оборудования, установленного во время строительства, была завышена. Отмечается, что представитель группы компаний опроверг информацию о проводимых оперативных мероприятиях.

«Какие обыски? Это все желтая пресса, вы что? Владельцы на месте, трудятся на благо родины. Все живы и здоровы, передают вам привет», — заявил собеседник телеканала.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году. Открытие арены состоялось в апреле 2017 года. Стоимость строительства исчисляется несколькими миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Forbes опровергли проведение обысков в офисе в Москве.

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