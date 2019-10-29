  1. Пятый канал
  4. «Ко мне передом, к лесу задом»: Хилькевич смутила фанатов фото в странной позе

«Ко мне передом, к лесу задом»: Хилькевич смутила фанатов фото в странной позе

, 18:55 Фото 496

Физическая форма звезды «Универа» вызвала недоумение у некоторых фанатов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в необычной позе. Часть подписчиков снимок смутил, другие же порадовались за физическое состояние актрисы.

«Успеть сфоткать за две секунды», — подписала Хилькевич фотографию, на которой запечатлена в позе журавля (Бакасана) во время занятий йогой.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники по-разному отреагировали на снимок. Кто-то восхитился спортивной формой актрисы, некоторые смущенно комментировали снимок, а другие шутили.

«Но все равно круто, хоть и две секунды»;

«Я даже две секунды так не простою… Максимум одну»;

«Ко мне передом, к лесу задом»;

«А если сзади кто-нибудь пристроится», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Хилькевич рассмешила фанатов фотографией в необычной маске.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

19:57
Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
19:51
Российский лидер и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
19:42
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака
19:33
Что стало причиной массовых задержек поездов между Петербургом и Хельсинки
19:19
Что известно об обысках, связанных с делом о хищениях при строительстве «Газпром-арены»
19:15
«Повелительница птиц!» Пегова опубликовала завораживающие фото из Гурзуфа

Сейчас читают

«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев