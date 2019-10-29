«Ко мне передом, к лесу задом»: Хилькевич смутила фанатов фото в странной позе

Актриса Анна Хилькевич выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в необычной позе. Часть подписчиков снимок смутил, другие же порадовались за физическое состояние актрисы.

«Успеть сфоткать за две секунды», — подписала Хилькевич фотографию, на которой запечатлена в позе журавля (Бакасана) во время занятий йогой.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники по-разному отреагировали на снимок. Кто-то восхитился спортивной формой актрисы, некоторые смущенно комментировали снимок, а другие шутили.

«Но все равно круто, хоть и две секунды»;

«Я даже две секунды так не простою… Максимум одну»;

«Ко мне передом, к лесу задом»;

«А если сзади кто-нибудь пристроится», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Хилькевич рассмешила фанатов фотографией в необычной маске.