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  4. «Аня, жжешь!» Хилькевич рассмешила фанатов фото в необычной маске

«Аня, жжешь!» Хилькевич рассмешила фанатов фото в необычной маске

, 14:07 Фото 904

Актриса подняла настроение подписчикам в Instagram забавным снимком, на котором предстала в образе «одноглазого пирата».

Фото: Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в не совсем привычном виде. На снимке 33-летняя актриса позирует за чтением книги, с кокетливо высунутым язычком и белой тканевой маской на лице. При чем одно отверстие для глаз на косметическом девайсе так и осталось не раскрытым, сделав звезду похожей на одноглазого пирата.

«Мое идеальное утро. Ряженка за кадром. С таким языком, фото должно быть только с такой маской», — подписала пост знаменитость.

Забавное и милое фото Анны Хилькевич пришлось по вкусу многим подписчикам. Фанаты позитивно отнеслись к необычному виду кумира и принялись шутить по поводу маски на ее лице. Всего за несколько часов веселый пост артистки набрал около 50 тысяч отметок «мне нравится».

«Кино „Мумия“ снимаете?»

«Теперь маски для пиратов?»

«О, точняк. Надо маску сделать. Из оставшихся ингредиентов от вчерашнего ужина»;

«Угар, Аня, жжешь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич ответила хейтерам на слухи об анорексии.

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