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  4. В «Одноклассниках» пройдут трансляции с лучшими породистыми собаками со всего мира

В «Одноклассниках» пройдут трансляции с лучшими породистыми собаками со всего мира

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Пользователи соцсети также смогут принять участие во флешмобе с питомцами и прослушать разнообразные мастер-классы.

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» станут официальной соцсетью Интернациональной выставки собак «Россия 2019».

Со 2 по 4 ноября в «ОК» будут доступны для просмотра прямые трансляции с участием породистых «друзей человека» от заводчиков со всего мира.

Мероприятие будет проходить на территории МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Некоторые питомцы продемонстрируют не только свою красоту, но и физические данные: гости «России 2019» увидят аджилити (преодоление препятствий), танцы с хозяевами, флайбол (командная эстафета) и другие трюки в их исполнении.

Прямая трансляция с главного ринга выставки будет доступна в официальной группе Российской кинологической федерации в «Одноклассниках». В свою очередь, пользователи «ОК Live» смогут принять участие в конкурсе. Для этого необходимо создать в мобильном приложении трансляцию с хэштегом #собакаиспорт и показать на нем игры или занятия спортом со своим питомцем до 3 ноября включительно.

OK.ru

Трое победителей конкурса, которых жюри выберет 4 августа 2019 года, получат запас корма. Как дети, так и взрослые, смогут принять участие в фотоконкурсе от соцсети, сделав снимок с выставочными собаками, а также научиться правильно воспитывать четвероногих питомцев и создавать своими руками сувениры для животных.

В рамках мероприятия впервые состоится фестиваль, который пройдет под эгидой Российской кинологической федерации. Посмотрев прямую трансляцию пользователи соцсети, не выходя из дома, получат ценные сведения о правилах путешествия с собаками, особенностях разных пород и о том, как с помощью рекламных инструментов «ОК» настроить эффективное продвижение питомника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Одноклассниках» стала доступной функция размытия фона во время видеозвонков.

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