В «Одноклассниках» стала доступной функция размытия фона во время видеозвонков

«Одноклассники» запустили функцию размытия фона во время видеозвонков. Основой для новой технологии стали алгоритмы машинного обучения и нейросети, разработанные внутри популярной российской социальной сети.

Семантическая сегментация объектов на картинке позволяет отделить звонящего человека от фона, размывая при этом задний план и скрывая лишние детали.

Новая функция включается и отключается во время групповых и одиночных видеозвонков одним кликом, через кнопку в настройках. Таким образом, пользователи ОК теперь могут не беспокоиться о том, что на глаза собеседнику попадутся потенциальной беспорядок или другие отвлекающие внимание детали на заднем плане.

«Одноклассники» стали первой российской соцсетью, запустившей подобную функцию во время видеозвонка в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.

Ранее 5-tv.ru рассказал о премьере в «Одноклассниках» женского шоу с призом в полмиллиона рублей