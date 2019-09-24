  1. Пятый канал
  4. В «Одноклассниках» стала доступной функция размытия фона во время видеозвонков

В «Одноклассниках» стала доступной функция размытия фона во время видеозвонков

, 14:44 15

Теперь пользователи соцсети могут не беспокоиться о возможном беспорядке на заднем плане.

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» запустили функцию размытия фона во время видеозвонков. Основой для новой технологии стали алгоритмы машинного обучения и нейросети, разработанные внутри популярной российской социальной сети.

Семантическая сегментация объектов на картинке позволяет отделить звонящего человека от фона, размывая при этом задний план и скрывая лишние детали.

Новая функция включается и отключается во время групповых и одиночных видеозвонков одним кликом, через кнопку в настройках. Таким образом, пользователи ОК теперь могут не беспокоиться о том, что на глаза собеседнику попадутся потенциальной беспорядок или другие отвлекающие внимание детали на заднем плане.

«Одноклассники» стали первой российской соцсетью, запустившей подобную функцию во время видеозвонка в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.

Ранее 5-tv.ru рассказал о премьере в «Одноклассниках» женского шоу с призом в полмиллиона рублей

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

15:24
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
15:19
Видео: Россия ответит американцам на запрет участия в ГА ООН
15:14
«Пригубить могу»: Дмитрий Маликов рассказал о своем отношении к алкоголю
15:07
Фото с места обысков по делу об убийстве ресторатора Михаила Долгополова
14:57
«Живем одним днем»: Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна
14:44
В «Одноклассниках» стала доступной функция размытия фона во время видеозвонков

Сейчас читают

«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения
Дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности саентологии
«Знает цену деньгам»: Евгения Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев