Что стало причиной массовых задержек поездов между Петербургом и Хельсинки

На российско-финской границе до сих пор не могут устранить коллапс. Высокотехнологичные поезда, которые, по сути, в считанные часы доставляют пассажиров из Хельсинки в Петербург и обратно, те самые «Аллегро», вдруг встали.

Многочасовая задержка произошла из-за сбоя в напряжении. Все потому что мощный погодный фронт, от которого накануне досталось жителям западных границ Финляндии, добрался до восточной части страны. Электропоезда остались без электричества. Но устранять неполадки финская сторона, отвечающая за обесточенный участок железной дороги, почему-то не торопиться.

Есть и пострадавшие. У пассажиров, которые спешили на отдых с пересадкой, или по делам, естественно все планы сорвались. И график движения поездов до сих пор не восстановлен.

Подробности — в репортаже Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошлой зимой из-за снегопада пассажиры «Аллегро» на много часов застряли на границе с Финляндией в поле, в кромешной темноте, без света, без связи и без отопления.