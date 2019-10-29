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  4. Российский лидер и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество

Российский лидер и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество

, 19:51 Эфирная новость 10

Мигель Диас-Канель принял приглашение приехать в Москву на торжественные мероприятия к 75-летию Победы.

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Фото, видео: РИА Новости /Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Владимир Путин провел в Ново-Огарево переговоры с президентом Кубы. Именно в Россию Мигель Диас-Канель совершил свой первый зарубежный визит в качестве лидера республики. Владимир Путин отметил, что нашу страну связывает давняя дружба с Островом свободы.

«Активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга на международной арене. В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике», — сказал Путин.

Президент Кубы принял приглашение приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как семичасовая встреча Путина и Эрдогана изменила мир.

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