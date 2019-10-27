Как семичасовая встреча Путина и Эрдогана изменила мир

После того как в Сирии хозяйничали террористы всех мастей, а потом на их место пришли миротворцы из США, район покинули мирные жителей. Теперь у них появился реальный шанс, спустя годы, вернуться домой, и все благодаря Москве. И сколько бы на Западе не говорили, что недовольны этой сделкой и что надо было сделать иначе, есть только один главный результат. Мирное небо и, надеемся, мирная жизнь на долгие годы.

А еще Россия снова подтвердила статус надежного партнера и главного миротворца не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов о том, как принимались судьбоносные решения.

Вторник. Сочи. 13:25 по московскому времени. Президент России встречает турецкого коллегу.

Владимир Путин: «Добрый день. Какую погоду специально для вас включили!»

Еще несколько секунд протокольной съемки и президенты остаются один на один на семь часов, которые казались бесконечными. Это были самые трудные семь часов не только для Сирии. Это были семь часов работы, за которой следил весь мир. Итог этой работы — меморандум, уместившийся на одной странице.

Сергей Шойгу министр обороны РФ: «Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму».

Одностраничный документ, которому журналист на пресс-конференции не придал значения, по сути, остановил новую эскалацию конфликта в Сирии, который вполне мог перерасти снова в полноценную войну. Трамп тоже изучил меморандум, но не очень внимательно и приписал эту тяжелую победу себе.

Дональд Трамп, президент США: «Этот результат создали мы и никто другой!»

Но Трамп-оптимист остался в одиночестве. Американские и европейские аналитики, изучив текст меморандума, загрустили. А слова «капитуляция», «неудачники» и «потеря» — стали самыми популярными в мировой прессе.

CNN: «Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, которые оставили курдов один на один с угрозой, был подарком для Путина. Эта сделка во вторник добавила унижения».

BBC: «Россия вернулась на Ближний Восток и, несмотря на мораль некоторых своих воздушных операций над Сирией, она продемонстрировала, в отличие от США, что она является надежным союзником, способным добиться результатов».

Federal News Network: «США фактически уступили свое влияние и власть в Сирии россиянам, туркам и иранцам. Самой большой проблемой в долгосрочной перспективе является то, что главная великая держава в регионе — это не Соединенные Штаты, а русские».

Александр Кузнецов, политолог: «Сейчас на наших глазах происходит трансформация мира. Переход к многополярной структуре, где, конечно, главными игроками будут Россия, Китай, США, может, какой-то полюс на месте исламского мира возникнет. Пока он не просматривается — исламский мир очень расколот, но возможно его появление».

И американцам сейчас должно быть очень обидно. Здесь окончание гегемонии и слабеющее влияние на Ближневосточный регион. Теперь вот позорное бегство из Сирии, где их заслуги в борьбе с терроризмом более чем сомнительны.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «То, как обстоит дело на восточном берегу Евфрата, наводит на мысли. Там, на территориях неподконтрольных правительству, США и возглавляемая ими коалиция активнейшим образом обустраивали быт, создавали условия для электро- и водоснабжения, социальных и здравоохранительных услуг и особо не скрывали, что хотят создать там квазигосударство. Сегодняшний меморандум имеет значение еще и с этой точки зрения, потому что любые сепаратистские игры на территории Сирии были категорически отвергнуты».

После того как американцы, бросив оружие, технику и, самое главное, своих союзников, устремились в сторону Ирака, Сирии предрекли погружение в хаос. Но вместо хаоса брошенные американцами оппозиционеры перешли на сторону Асада, а Эрдоган начавший операцию «Источник мира» с артобстрелов, через несколько дней полетел в Россию.

Рэджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности — это наш приоритет, то, к чему мы стремимся. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении».

В эту аккуратность верят сейчас не только в Сирии и России. Малейший промах — и все придется начинать сначала. А эта задача может стать уже неразрешимой. Но человеку в трезвом уме вряд ли придет в голову ломать то, что далось таким трудом во вторник.

Владимир Путин: «Нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».

«Судьбоносное» — и есть главная характеристика того, что произошло в Сочи. Начавшийся с объединения оппозиционных северян с правительством Асада процесс, может поставить точку в девятилетней войне.

Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации РАН: «Сирия — страна многонациональная и многоконфессиональная. И если будет сделано все, чтобы всем было удобно и комфортно жить в этой стране независимо от веры, национальности, то да — война в Сирии будет завершена».

Ну а подписанный в Сочи лист, содержащий всего десять пунктов, тогда сможет занять самое почетное место в учебниках современной истории. Как и те семь часов, которые уже изменили мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская военная полиция принесла северу Сирии успокоение и уверенность в завтрашнем дне.