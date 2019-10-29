Инсульт начинает все чаще встречаться у относительно молодых людей из-за изменения образа жизни. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный ученый секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.

Ученый сообщил, что инсульт всегда был уделом лиц старшего возраста. Один из известных немецких неврологов был уверен, что головной мозг умирает задолго до инсульта. В своих трудах он подчеркивал важность тех факторов, которые накапливаются в течение жизни. Тогда речь шла об артериальной гипертензии, атеросклерозе и сахарном диабете.

«В последние десятилетия мы наблюдаем (в числе причин инсульта — Прим. ред.) изменение образа жизни. Не только в нашей стране, но и в мире в целом. Это гиподинамия и изменение образа питания», — сказал Мартынов.

Он добавил, что к этим двум важным факторам еще добавляется хронический стресс. Вместе они приводят к тому, что инсульт теперь встречается не только у людей 60 и 70 лет, но и у 40-летних и даже более молодых.

Женщинам нужно обратить внимание еще на три фактора. Риск инсульта серьезно возрастает при наличии вредных привычек, приеме контрацептивов или гормональных препаратов. Если женщина занимается и тем, и другим, и третьим, то риски кровоизлияния в мозг возрастают в 15-20 раз, предупредил врач.

29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Ранее 5-tv.ru сообщал, как снизить риск инсульта. Рекомендации дал Роспотребнадзор.