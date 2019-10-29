Впавшую в кому в Анталье россиянку доставили в Петербург

Петербурженку, которая впала в кому в Анталии, несколько часов назад спецбортом санавиации доставили в Северную столицу. Ее сопровождали и встречали наши медики.

Сейчас девушку поместили в НИИ Скорой помощи имении Джанелидзе. В кратчайшие сроки местные врачи проведут доскональное обследование, и уже после этого дадут прогноз, и назначат лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на отдыхе в Турции у россиянки случился инсульт прямо в отеле. Медицинской помощи пришлось ждать несколько часов. После госпитализации девушку ввели в искусственную кому и лишь накануне разрешили перевезти на родину.