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  4. Впавшую в кому в Анталье россиянку доставили в Петербург

Впавшую в кому в Анталье россиянку доставили в Петербург

, 20:09 Эфирная новость 52

У девушки случился инсульт прямо в отеле, после госпитализации девушку ввели в искусственную кому.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jacek Sopotnicki, 5-tv.ru

Петербурженку, которая впала в кому в Анталии, несколько часов назад спецбортом санавиации доставили в Северную столицу. Ее сопровождали и встречали наши медики.

Сейчас девушку поместили в НИИ Скорой помощи имении Джанелидзе. В кратчайшие сроки местные врачи проведут доскональное обследование, и уже после этого дадут прогноз, и назначат лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на отдыхе в Турции у россиянки случился инсульт прямо в отеле. Медицинской помощи пришлось ждать несколько часов. После госпитализации девушку ввели в искусственную кому и лишь накануне разрешили перевезти на родину.

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