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  4. Медики решили перевезти впавшую в кому в Турции россиянку на родину — репортаж

Медики решили перевезти впавшую в кому в Турции россиянку на родину — репортаж

, 21:15 Эфирная новость 67

Десять дней назад у 31-летней жительницы Санкт-Петербурга случился инсульт в отеле Анталии, медицинской помощи пришлось ждать несколько часов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Walter G. Allgöwer

Петербурженку, которая впала в кому в Анталии, перевезут в Россию. Сейчас 31-летняя Кира Шиловская в турецкой клинике в крайне тяжелом состоянии. Местные врачи помочь не могут, бороться за ее жизнь будут уже российские медики. Десять дней назад у девушки случился инсульт, прямо в отеле. Медицинской помощи пришлось ждать несколько часов. И это не единичный случай. Туристы из России получают травмы и даже гибнут на заграничных курортах, но никто не бросается их спасать.

История Киры стала третьей за последнее время. Недавно после занятий аэробикой в турецком отеле скончалась 54-летняя Нелли Лаптева из Екатеринбурга. Александр Денисов из Коми, тоже отдыхавший в Турции, умер после инсульта во время транспортировки в Россию. Всего же этим летом на различных курортах скончались около 100 наших соотечественников, большинство — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказывается, каких-либо норм оказания медицинской помощи в популярных у путешественников странах не существует. Врач при отеле, это всего лишь дополнение к пакету «все включено». Лечение в клиниках для туристов — только за деньги. Поэтому оформление страховки обязательный пункт путешествия, но и здесь стоит быть внимательным.

Подробности в материале Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие правоохранители обвиняют в смерти 12-летней россиянки в бассейне отеля города Бодрум мать девочки.

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