Около 700 человек эвакуировали из гостиницы в Москве после срабатывании пожарной сигнализации

Сработавшая пожарная сигнализация стала причиной срочной эвакуации постояльцев и персонала гостиницы «Азимут Олимпик» в центре Москвы. Как сообщает РИА Новости, из здания было выведено около 700 человек.

«После срабатывания пожарной сигнализации из гостиницы „Азимут Олимпик“ на Олимпийском проспекте до прибытия пожарных спасательных подразделений было выведено 700 человек», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

По предварительной информации, система пожарной сигнализации в гостинице включилась по несанкционированной причине. Подробности ЧП устанавливаются.

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