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  4. В Ленобласти при пожаре на подворье женского монастыря пострадал один человек

В Ленобласти при пожаре на подворье женского монастыря пострадал один человек

, 15:58 Фото 47

Возгорание произошло в котельной подворья Свято-Иоанновского женского монастыря во Всеволожском районе.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Ленинградской области при пожаре на территории подворья женского монастыря, пострадал один человек, пишет «Интерфакс».

Речь идет о возгорании в газовой котельной подворья Свято-Иоанновского женского монастыря во Всеволожском районе. Бытовка воспламенилась в поселке Вартемяги. По некоторым данным, в пожаре пострадал сотрудник газовой службы.

Пожар в котельной ликвидирован силами МЧС России. Обстоятельства происшествия и причина возгорания будут установлены в ходе экспертной проверки. Информации о других пострадавших не поступало.

Сегодня это уже второй пожар на территории Ленинградской области. Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о возгорании в депо Санкт-Петербурга. По предварительной информации, горели бытовки в поселке Петро-Славянка.

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