  1. Пятый канал
  4. Финские железнодорожники обещают восстановить сообщение с Петербургом 30 октября

Финские железнодорожники обещают восстановить сообщение с Петербургом 30 октября

, 23:12 Фото 36

Неполадки с электроснабжением на территории Финляндии вынудили сотни пассажиров изменить свои планы.

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

Государственная железнодорожная компания Финляндии (VR) планирует восстановить сообщение с Санкт-Петербургом в среду, 30 октября. Оно было нарушено накануне утром из-за проблем с электроснабжением на участке путей между городами Луумяки и Вайниккала вблизи российской границы.

Как передает ТАСС со ссылкой на ж/д-перевозчика, ситуация нормализуется в ближайшее время, однако точное время восстановления движения пока неизвестно.

В то же время пассажиры экспресса «Аллегро», курсирующего между городом на Неве и Хельсинки, сообщают, что их пересаживают в автобус, так как поезд, который должен был прибыть в Россию ближе к полуночи, дальше не идет.

На фото путешествующих видно, что салон автобуса полностью заполнен людьми.

ВКонтакте @spb_today

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовых задержках поездов между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» — международный скоростной поезд, который запущен совместным предприятием компании «Российские железные дороги» и финским перевозчиком VR Group. Эти составы могут развивать скорость до 220 километров в час.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

0:30
Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами
0:16
На взрослое кино без паспорта теперь не пустят — репортаж
23:54
Максим Фадеев рассказал, как пережил смерть дочери
23:39
Дату отвода войск в Петровском засекретили
23:26
«Русская Кардашьян» попросила фанатов помочь ей с выбором зимнего наряда
23:12
Финские железнодорожники обещают восстановить сообщение с Петербургом 30 октября

Сейчас читают

Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев