Финские железнодорожники обещают восстановить сообщение с Петербургом 30 октября

Государственная железнодорожная компания Финляндии (VR) планирует восстановить сообщение с Санкт-Петербургом в среду, 30 октября. Оно было нарушено накануне утром из-за проблем с электроснабжением на участке путей между городами Луумяки и Вайниккала вблизи российской границы.

Как передает ТАСС со ссылкой на ж/д-перевозчика, ситуация нормализуется в ближайшее время, однако точное время восстановления движения пока неизвестно.

В то же время пассажиры экспресса «Аллегро», курсирующего между городом на Неве и Хельсинки, сообщают, что их пересаживают в автобус, так как поезд, который должен был прибыть в Россию ближе к полуночи, дальше не идет.

На фото путешествующих видно, что салон автобуса полностью заполнен людьми.

ВКонтакте @spb_today

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовых задержках поездов между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» — международный скоростной поезд, который запущен совместным предприятием компании «Российские железные дороги» и финским перевозчиком VR Group. Эти составы могут развивать скорость до 220 километров в час.