Маленькая девочка выколола крокодилу глаза, спасая подругу

Одиннадцатилетний ребенок атаковал крокодила, спасая девятилетнюю подругу.

Как сообщает The Telegraph, шокирующий случай произошел на северо-востоке Зимбабве в 200 милях от города Булавьо. Школьница Ребекка Мункомбве кинулась в протоку, услышав крики о помощи. Как оказалось, на ее подружку Латойю напал крокодил.

Чтобы спасти свою односельчанку, 11-летняя девочка запрыгнула хищнику на спину и начала бить его руками, но рептилия не реагировала. И вот тогда Ребекка воткнула пальцы в глаза крокодилу. Об этом отважная девочка рассказала впоследствии изданию Bulwayo’s Sunday News.

«Я вскочила на крокодила, начала бить его руками, потом попыталась выколоть ему глаза. Только потом он выпустил ее. Затем я доплыла с ней до берега, где другие дети помогли вытащить ее из воды», — поведала школьница.

Девочку госпитализировали с многочисленными травмами в местную больницу, однако сейчас она уже идет на поправку.

По мнению местных чиновников, крокодилы все чаще начали нападать на людей, потому что население испытывает серьезные проблемы с водоснабжением и попросту вынуждено использовать для своих нужд кишащие крокодилами потоки.

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