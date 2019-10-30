  1. Пятый канал
  4. Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей

Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей

, 12:16 155

По словам женщины, на долю певца выпало немало жизненных испытаний.

Фото: Instagram @gubin_andrey

Соседка кумира 90-х Андрея Губина рассказала, что его выбила из колеи смерть родителей, пишет журнал StarHit. По ее словам, на долю артиста выпало много испытаний, но потеря мамы и папы с разницей в пять лет оказалась труднее всего.

«Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе», — рассказала знакомая.

Сам Губин не комментирует трагедию в семье и личные проблемы. Он давно пропал с голубых экранов, не дает концерты и посещает встречи коллег по цеху. Певец живет в московской квартире, но часто бывает в заграничных поездках.

До сих пор к двери знаменитости приносят подарки и любовные письма. Как говорит его приятельница, Губину приятно, что его помнят. Но порою фанаты докучают, и за их поведение артисту становится стыдно перед соседями.

«Андрей имеет право на то, чтобы жить вдали от славы и популярности. Если он когда-нибудь захочет вернуться на сцену, обязательно это сделает», — заключила знакомая звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина посетовала на отсутствие концертов у Губина.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

12:42
Видео: бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве
12:30
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
12:16
Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей
12:10
Подозреваемые в нападении на иркутского политика попали на видео
12:04
Студенты проломили череп мужчине в центре Петербурга
11:42
14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

Сейчас читают

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев