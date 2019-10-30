Соседка Губина считает, что его подкосила смерть родителей

Соседка кумира 90-х Андрея Губина рассказала, что его выбила из колеи смерть родителей, пишет журнал StarHit. По ее словам, на долю артиста выпало много испытаний, но потеря мамы и папы с разницей в пять лет оказалась труднее всего.

«Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе», — рассказала знакомая.

Сам Губин не комментирует трагедию в семье и личные проблемы. Он давно пропал с голубых экранов, не дает концерты и посещает встречи коллег по цеху. Певец живет в московской квартире, но часто бывает в заграничных поездках.

До сих пор к двери знаменитости приносят подарки и любовные письма. Как говорит его приятельница, Губину приятно, что его помнят. Но порою фанаты докучают, и за их поведение артисту становится стыдно перед соседями.

«Андрей имеет право на то, чтобы жить вдали от славы и популярности. Если он когда-нибудь захочет вернуться на сцену, обязательно это сделает», — заключила знакомая звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина посетовала на отсутствие концертов у Губина.