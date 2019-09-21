Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать

Звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина недавно опубликовала в своем Instagram видеоролик, где исполнила в машине песню Андрея Губина. Знаменитость посетовала, что сейчас музыкант не выступает.

«Жалко, конечно, что он так закрылся как артист и не дает концертов, я бы пошла. У него бы сейчас была вторая жизнь на сцене, но у каждого свой путь и дорога, а песни очень крутые и душевные», — написала Бородина.

Подписчики поддержали телеведущую в комментариях и отметили, что тоже с удовольствием сходили бы на концерт кумира 90-х.

«Это точно. С удовольствием бы пошла на его концерт»;

«Обожаю Андрея Губина как певца. Песни просто бомба. Я бы тоже сходила на его концерт»;

«Ксюша, я думала, это возрастное, после 30 стала просто обожать песни Губина»

«Я тоже обожаю песни Губина. Наверное старею!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина негативно высказалась о гражданском браке.