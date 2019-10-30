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Камеры сняли, как студенты проломили череп мужчине в центре Петербурга

, 13:18 Эксклюзивное видео 1 744

Массовая драка произошла рядом с Владимирским собором ночью 29 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

В объектив камеры наблюдения попала драка, в результате которой серьезные травмы получил один из ее участников. На кадрах видно, как один из молодчиков ударом ноги валит мужчину на землю.

Массовая драка произошла у Владимирского собора в центре Санкт-Петербурга ночью 29 октября.

По предварительной информации, в потасовке участвовали трое студентов четвертого курса Санкт-Петербургского государственного университета. В настоящий момент они задержаны.

Мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое студентов проломили череп мужчине в Петербурге.

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