Студенты проломили череп мужчине в центре Петербурга

Групповая драка произошла у Владимирского собора в центре Санкт-Петербурга ночью 29 октября. Как стало известно 5-tv.ru, в результате потасовки тяжело пострадал один человек.

Сообщение о драке поступило правоохранителям в 01:25 ночи. Через 15 минут по подозрению в совершении преступления были задержаны трое студентов четвертого курса Санкт-Петербургского государственного университета. Двое из них сейчас выступают в качестве свидетелей.

В результате драки серьезно пострадал мужчина 1993 года рождения. Его доставили в Александровскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом.

В рамках расследования стражи порядка изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на ТЦ «Владимирский Пассаж». Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одной драке в Санкт-Петербурге. Взбешенный посетитель ТРК «Заневский каскад» избил троих человек бруском.