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Хулиганы на Lexus пытались напугать поэта-песенника Илью Резника и его жену

, 13:53 73

Супруга 81-летнего народного артиста сообщила, что после неприятного инцидента у него заболело сердце.

Фото: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya

Известный поэт-песенник Илья Резник написал заявление в полицию на хулиганов, которые пытались напугать его и его жену. Об инциденте рассказала супруга 81-летнего народного артиста Ирина.

Резник с женой проживают в тихом поселке Таганьково на Рублевке. Ночью их разбудил громкий шум автомобильного двигателя и нецензурные крики.

Выглянув на балкон, артист увидел на улице машину марки Lexus с шумной компанией внутри. Они несколько раз проехали вокруг участка Резника, громко перегазовывая мотором.

После этого автомобиль остановился у ворот дома поэта, а из него вышли несколько мужчин. Они начали громко ругаться, после чего сели обратно в машину и уехали.

«Илья вернулся (с балкона — Прим. ред) и рассказал, какими словами они кричали. Это просто ужас! Это непечатные выражения, которые я не могу повторить в силу своего воспитания и вероисповедания», — цитирует супругу Резника сайт KP.RU.

Она добавила, что ее муж так сильно разнервничался, что у него заболело сердце. Артист не мог уснуть до самого утра. Семья признается, что не понимает мотива хулиганов. Сотрудники пункта охраны записали номер Lexus, на котором те приехали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой.

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