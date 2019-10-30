Спортсменка и просто красавица: Валентина Рубцова удивила юзеров акробатическими трюками

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова опубликовала видео в Instagram, где удивила поклонников акробатическими трюками. На кадрах она ходит на руках по спортивной площадке, а также исполняет сальто.

«Счастья, счастья вам, люди! И обязательно приезжайте на Курорт Красная Поляна!!!» — подписала пост Валентина.

Instagram @yalav

Сейчас актриса находится в Сочи на отдыхе и появляется на снимках в социальной сети без косметики. Некоторые пользователи Instagram критически оценили естественный образ Рубцовой.

«Вы когда-нибудь макияж делали? Хотелось бы посмотреть», — заметила одна из подписчиц.

В ответ актриса посоветовала посмотреть сериал «СашаТаня».

Однако большинство подписчиков поддержали звезду и восхитились ее физической подготовкой, оставив комплименты под постом.

«Валюша, не слушай никого, ты очень красивая»;

«Такой позитив к жизни, молодец, красавица»;

«Красавица, актриса, спортсменка и просто очень хороший человек!»;

«Умница. Как важен спорт в жизни. И еще не лениться. Вот вы точно не ленитесь, Валюша», — заметили фолловеры звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова опубликовала фото без макияжа с шутливой подписью.