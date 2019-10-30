Лайфхак для идеального фото: Дарья Пынзарь «замаскировала» тело за клубничкой

Инстаблогер Дарья Пынзырь нашла нехитрый способ, как скрыть фигуру после употребления фастфуда. В Instagram она выложила фото с турецкого пляжа. Туда с мужем и детьми экс-участница «Дома-2» направилась прямиком из забегаловки. В этот день Дарья не отказала себе в удовольствии полакомиться весьма калорийной пищей. И, вероятно, это произошло за последнее время не впервые.

Демонстрировать последствия неправильного питания Пынзарь не хотелось. Решение нашлось под руками. Супруг поместил в кадр на передний план клубнику и дольку мандарина.

Instagram @darya_pinzar86

Поклонники посмеялись над шуткой блогера и похвалили за изобретательность.

«А тень-то не спрячешь! Правда, в вашем случае и прятать не стоит;

«Идея — супер!»

«Какое интересное фото! Креативите»;

«Дашу можно было и в горошинку спрятать», — прокомментировали фолловеры.

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