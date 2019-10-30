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  4. «Миледи»: Мария Кохно в шубе на голое тело покорила мужчин

«Миледи»: Мария Кохно в шубе на голое тело покорила мужчин

, 14:18 Видео 4 004

Звезда «Дома-2» показала пышную грудь из-под пурпурного наряда.

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Фото, видео: Instagram @marynova888

Пышногрудая Мария Кохно опубликовала в Instagram шикарный снимок в пурпурной шубе на голое тело, пишет Утро.ру. В кадре звезда «Дома-2» позирует у белого рояля с новогодним антуражем в наряде, обнажив плечи. Как становится ясно из описания к фото, таким способом знаменитость решила обратить внимание пользователей на любовь к животным.

«Все чаще я начинаю ценить жизнь людей и животных, думать не только о себе, но и о том, как не причинить боль другим. Поэтому мой выбор пал на шубы из экомеха», — поделилась Мария.

Instagram @marynova888

Белокурую модель по праву засыпали комплиментами и даже сравнили с прекрасной и роковой героиней Дюма.

«Девушка невероятной красоты!»

«Как всегда, бомба!»

«Миледи», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Мария Кохно в розовом плюшевом боди показала ножки.

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