«Миледи»: Мария Кохно в шубе на голое тело покорила мужчин

Пышногрудая Мария Кохно опубликовала в Instagram шикарный снимок в пурпурной шубе на голое тело, пишет Утро.ру. В кадре звезда «Дома-2» позирует у белого рояля с новогодним антуражем в наряде, обнажив плечи. Как становится ясно из описания к фото, таким способом знаменитость решила обратить внимание пользователей на любовь к животным.

«Все чаще я начинаю ценить жизнь людей и животных, думать не только о себе, но и о том, как не причинить боль другим. Поэтому мой выбор пал на шубы из экомеха», — поделилась Мария.

Instagram @marynova888

Белокурую модель по праву засыпали комплиментами и даже сравнили с прекрасной и роковой героиней Дюма.

«Девушка невероятной красоты!»

«Как всегда, бомба!»

«Миледи», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Мария Кохно в розовом плюшевом боди показала ножки.