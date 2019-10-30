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«Уже взлетаем»: Яременко о конфликте с актрисой Вележевой на борту самолета

, 14:59 Эксклюзивное интервью 444

Актер, находившийся в самолете вместе с Лидией Вележевой, которая, по предварительным данным, устроила дебош, сообщил, что происшествие разрешилось

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Российский актер Валерий Яременко, находившийся на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив» вместе с актрисой Лидией Вележевой, сообщил, что конфликт разрешился. Экипаж авиалайнера готовится к вылету.

«Мы взлетаем уже. Нас просят отключить телефоны. Конфликт произошел, но мы уже взлетаем», — пояснил артист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, воздушное судно, которое должно было вылететь из столичного «Шереметьево», развернули в момент выезда на ВПП. Причиной такого решения экипажа самолета стал пьяный дебош пассажира. По предварительным данным, его устроила актриса Лидия Вележева. По информации MK.RU, звезда летела на гастроли в Нетанию, где должна была выступить вместе с коллегами Марией Порошиной и Валерием Яременко.

Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где работает Вележева, прокомментировала произошедший инцидент. Елена Кузьмина отметила, что на данный момент в театре не проводятся гастроли. Кроме того, женщина уверена, что актриса не могла устроить дебош на борту воздушного судна. Она всегда себя вела интеллигентно и вежливо.

«Что? Этого просто быть не может, не может быть никогда. <…> Я знаю Лидию Леонидовну, это высококультурный, очень интеллигентный человек. Я не понимаю, что это за чушь такая», — возмутилась Кузьмина.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с борта самолета, где произошел дебош.

 

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