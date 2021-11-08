От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

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Светлана Шевченко
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Потрескавшаяся кожа на губах считается симптомом проблем с желудком, печенью и другими органами.

От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Normann

Сухая и склонная к трещинам кожа губ указывает на развитие инфекций в организме, а также проблемы с пищеводом, желудком и печенью.

Кожа на губах лишена гиподермы (подкожной клетчатки), поэтому она одной из первых реагирует на изменения в организме. В большинстве случаев ее сухость свидетельствует о грибковой или бактериальной инфекции.

Также потрескавшиеся губы считаются признаком сахарного диабета. Дополнительными симптомами также являются пересушенная кожа лица и неспособность утолить жажду и сухость во рту даже большими объемами выпитой воды.

Слишком бледные губы указывают на проблемы с печенью. Дополнительными симптомами считаются белый налет в уголках рта и дурной запах изо рта, пишет «МедикФорум».

Кроме того, сухость губ считается признаком проблем с пищеводом и желудком. Например, она появляется при гастрите или язве.

Специалисты рекомендуют следить за состоянием кожи на губах, но не заниматься самолечением. Точный диагноз обязательно нужно устанавливать с помощью специалиста.

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