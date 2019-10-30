На мемориале «Катынь» под Смоленском перезахоронили останки 559 жертв политрепрессий

Жертв политического террора вспоминали в России, в том числе и под Смоленском. У мемориала «Катынь» прошла траурная акция — церемония погребения останков 559 погибших, обнаруженных поисковиками прошедшим летом. Пока удалось установить личность лишь одного человека.

Эти места называют долиной смерти. Только по спискам, составленным в Книге памяти, можно предположить, что в лесах под Смоленском покоятся больше восьми тысяч человек. Почти семь тысяч из них уже перезахоронили здесь, на территории мемориального комплекса «Катынь». Стена памяти здесь до сих в незавершенном виде. Место оставили специально: список, скорее всего, каждый год будет пополняться.

Подробности в материале Руслана Смыкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о траурных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге в День памяти жертв политических репрессий.