«Колокол памяти»: в России вспоминают жертв политических репрессий

В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. По всей стране проходят траурные митинги, зачитывают имена погибших, говорят об атмосфере доносов, страха, беззакония, которая царила во времена сталинского террора.

В Москве звучит «Колокол памяти». Акция весь день будет проходить у мемориала «Стена скорби». Каждый может прийти и ударить в колокол — в виде висящего на цепи рельса, привезенного из колымских лагерей — в память о тех, кто погиб в ГУЛАГе.

В Петербурге цветы возложили к Соловецкому камню — неподалеку от Петропавловской крепости, где были расстреляны великие князья. В 1930-е годы рядом был построен Дом политкаторжан, многие обитатели которого были репрессированы. Точное число жертв сталинского террора в стране не известно до сих пор. Называются цифры от 12 до 20 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети жертв политических репрессий пытаются через суд вернуть отобранные когда-то у их родителей квадратные метры жилья.