Луков день: что категорически нельзя делать 31 октября

Евангелист Лука всю жизнь посвятил служению Господу и проповедованию его слова в разных странах. Святой следовал за апостолом Павлом, участвовал в миссионерских путешествиях и позже написал одно из Евангелий о Деяниях святых апостолов. В мирской жизни Лука серьезно увлекался медициной и философией. По преданию, именно Лука впервые занялся созданием икон. Запечатлев облик Богоматери, он стал первым в истории иконописцем.

Святой Лука прожил долгую и праведную жизнь. Однако уже в старческом возрасте — в 84 года — мученика распяли на дереве.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя переедать, предаваться обжорству. Древнее сказание гласит: «Лука из человека всю гниль выводит». Поэтому предки придерживались голодания, дабы не нагружать пищевод 31 октября.

Нельзя спиливать деревья, обрывать кору и ветки для собственных нужд.

Что нужно делать в этот день:

Из-за созвучия имени апостола с овощем, с древних времен 31 октября люди старались съедать хоть немного лука в этот день. Предки верили — овощ, съеденный в этот праздничный день может не только благотворно повлиять на иммунитет, но и избавить от хронических заболеваний.

Художникам в этот день нужно прочитать молитву и попросить Луку о вдохновении и востребованности. Как-никак, апостол первым изобразил святых на холсте.

Приметы:

Ночное небо в тучах — будет дождь;

С утра идет снег — зима наступит нескоро и будет теплой;

Кошка царапает диван — будет сильный ветер;

Птицы с утра нахохлились — жди затяжных дождей.

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