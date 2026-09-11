В Петербурге выстроилась очередь к мощам Дмитрия Донского

Ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского привезли в Петербург. Святыню разместили в Казанском кафедральном соборе. Чтобы поклониться ей, выстроилась очередь.

Завтра утром после торжественной службы в городе начнется большой крестный ход. Верующие пройдут по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранятся мощи еще одного великого русского воина. Всего в городе состоятся сразу три шествия, одно из них — по воде.

Ожидается, что в мероприятии примут участие десятки тысяч человек. В связи с этим движение по главной улице Петербурга будет временно перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского отправили в зону специальной военной операции для духовной поддержки российских военных.

В районы Донбасса и Новороссии также передали частицу десницы князя, которой, по преданию, он держал меч во время Куликовской битвы. Синодальный отдел призвал верующих молиться об укреплении Отечества, даровании мужества и духовной стойкости воинству.

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