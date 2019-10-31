«Муж за голову схватится»: Белла Потемкина снялась в черных чулках и пиджаке

Модный дизайнер Белла Потемкина опубликовала в Instagram видео, на котором демонстрирует новую коллекцию своей одежды. Причем в качестве модели она выступила сама, примерив на себя разные образы, некоторые из которых весьма провокационные.

«Надеюсь @favorite.21 не будет ругаться за такое видео. Просто сегодня мы сняли очень крутой лукбук. И я скорее с вами делюсь. Смотреть с музычкой. Комментарии #тыжмать, #зачем и „вроде нормальная была раньше, а сейчас…“ — объявляются Открытыми!», — написала Потемкина.

На кадрах модельер лежит на столе в облегающем черном платье с очень высоким разрезом, обнажающим длинные ноги, обутые в туфли на шпильках. Другой наряд включает в себя черные брюки и распахнутый пиджак, накинутый поверх прозрачного кружевного бюстгальтера. Еще в одном эпизоде Белла позирует в белой блузке, черном пиджаке в узкую белую полоску и черных чулках с кружевной резинкой.

Поклонники выражают восторг и по поводу нарядов, и по поводу того, как выглядит в них 35-летняя Потемкина.

«Уфф, горячо!»

«Крутой видос! Ругаться мужу не стоит, гордиться надо. Все в меру — и секса, и моды. Это явно не порнуха, это #fahion, детка!»

«Ммммм… Наверное он за голову схватится, но потом о другом подумает»;

«Белла, Вы очень утонченная и роскошная женщина. Лукбук — бомба!»

«Белла, вы неотразимы!» — пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пользователи соцсетей высмеяли совместную фотографию Ксении Собчак и Беллы Потемкиной на модном показе. Из платья комментаторы сочли подходящими лишь для сельской дискотеки.