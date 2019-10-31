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Семенович под капельницей попросила ей не звонить — видео

, 6:26 Видео 185

Поп-звезда проходит лечение дома и не хочет обсуждать рабочие вопросы.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович заболела серьезной формой простуды и проходит лечение дома. Певица показала видео из импровизированного медпункта в Instagram. В ролике поп-дива показала руку, к которой подсоединена капельница. Судя по кадрам, Семенович лежит на диване в гостиной и смотрит развлекательные телепередачи. Рядом с исполнительницей стоит журнальный столик со множеством лекарственных препаратов.

«Хотела показать язык простуде, а она меня уложила подножкой на диван. Вот уже третий день я лечусь дома», — поделилась знаменитость в соцсети.

Однако Анна Семенович не унывает и даже в болезни нашла свои плюсы. Вынужденное затворничество позволило певице насладиться бездельем, за которое не стыдно.

«Меня отпустило чувство вины, из-за моего безделья, и сегодня я начала кайфовать от своего дивана, куриного супа и ничего неделания!» — радостно заявила звезда.

В опубликованном видео Анна Семенович попросила коллег не звонить ей по рабочим вопросам, просто потому что ей «даже по телефону лень говорить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович пожаловалась на жизнь, стоя на крыше в Петербурге.

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