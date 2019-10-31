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История Хэллоуина: как все начиналось

, 5:01 Видео 28

Google посвятил новый дудл самому страшному празднику в году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko; Google.com

В ночь с 31 октября на 1 ноября древние кельты прощались со старым годом. Поверье гласило — в этот праздник отворялись двери в потусторонний мир, и духи навещали живых.

В древности празднование Хэллоуина проходило совсем иначе, нежели сейчас. Никаким шуткам и добываниям сладостей не было место. Кельты называли праздник Самайном и всерьез опасались возможного появления гостей из преисподней. Чтобы отвадить нечисть, предки гасили огонь в жилищах и наряжались в шкуры диких животных. Также было принято собираться всем селением у большого костра и устраивать жертвоприношение. Обряд с умерщвлением зверей проводили друиды.

Google.com

Позже, христианство стало основной религией, а язычество отошло на второй план. Изначально католики называли Хэллоуин — «All Hallows Eve», что переводится как Месса Всех Святых. Но как бы не боролась церковь с языческим торжеством, народ так и не смог отказаться от любви к колядкам и отпугиванию опасных потусторонних сил. Постепенно кельтский Самайн стал неразрывно связан с церковным праздником — Днем всех святых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что категорически нельзя делать в самый страшный праздник в году Хэллоуин.

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