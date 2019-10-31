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  4. В розовых тонах: Ирна Старшенбаум прилегла на диван и задумалась о вечном

В розовых тонах: Ирна Старшенбаум прилегла на диван и задумалась о вечном

, 14:05 Фото 152

Звезда фильма «Лед» поделилась снимком в розовых оттенках, сопроводив его мыслями о вечном.

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Фото, видео: Instagram @starshenbaum

Ирина Старшенбаум поделилась с фанатами своими мыслями об отношении к себе и к жизни. Элегантный снимок, который сопровождался философским высказыванием, появился в Instagram-аккаунте 27-летней актрисы.

На фото девушка лежит на розовом диванчике в коротком черном платье с мелким принтом. Старшенбаум согнула ноги в коленях и положила одну руку на живот.

«Никому не будет хорошо рядом с вами, пока вам плохо наедине с самим собой», — рассуждает Ирина.

Instagram @starshenbaum

Поклонники молодой актрисы оказались достаточно немногословны — за несколько часов под фотографией появилось всего 17 комментариев. Зато фолловеры Ирины отметили самое главное — ее актерский талант. Способности Старшенбаум, по мнению пользователей, выше всяких похвал.

«Спасибо за вашу деятельность. Вы отличная актриса и прекрасно передаете эмоции ваших персонажей.»

«Очень-очень ценю вас как актрису, Вы проживаете чужие жизни как свою», — резюмируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родная тетя Ирины — Анна Старшенбаум — снялась полностью обнаженной в воде.

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