Криминальная романтика: юноша в Уфе украл 201 розу, устроив спектакль в магазине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Преступник всячески отвлекал продавщицу.

Парень украл из магазина огромный букет из роз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Юноша украл из магазина 201 розу на 38 тысяч рублей в цветочном магазине Уфы

Полицейские задержали в Уфе 19-летнего парня, похитившего в цветочном магазине дорогостоящий букет из 201 розы. Об инциденте сообщил источник 5-tv.ru.

Юный злоумышленник действовал по продуманному плану. Он предварительно оформил заказ в салоне на 38 тысяч рублей, а затем начал намеренно отвлекать сотрудницу заведения, чтобы не вызвать лишних подозрений.

Для убедительности парень говорил женщине, что вот-вот получит денежный перевод, после чего грабитель вышел на улицу, где якобы ждал своего брата. Вернувшись в магазин, злоумышленник попросил собрать еще один букет.

Пока продавщица занималась новой просьбой, молодой человек воспользовался моментом — схватил уже подготовленные для него 201 розу и быстро покинул помещение, не заплатив за цветы. Цветочного вора позже поймали правоохранители.

Похожий случай был зафиксирован на Алтае, где 23-летняя местная жительница похитила 96 роз с чужой могилы. С поличным ее застукали родственники усопшей, которые видели девушку с букетом. Она призналась в содеянном полиции и заявила, что украла цветы, так как хотела устроить красивую фотосессию.

Известно, что гражданка похитила розы на сумму 21 740 рублей. Их приобрел пенсионер Иван, чтобы возложить их на могилу своей супруги. История закончилась для девушки плохим исходом — ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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