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  4. «Семейка Аддамс!» Ким Кардашьян показала фото с детьми в готичных нарядах

«Семейка Аддамс!» Ким Кардашьян показала фото с детьми в готичных нарядах

, 8:08 Фото 366

Многие подписчики предположили — звездное семейство подготовилось к Хэллоуину.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Американская теледива 39-летняя Ким Кардашьян поделилась с подписчиками необычным семейным снимком. Модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в компании четверых своих детей: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Звездная семья для фотосессии нарядилась в одном стиле.

Ким Кардашьян и ее малыши позируют на фото в темно-серых нарядах простого кроя. Женская часть семейства дополнила мрачные образы стилизованными под старину серебряными украшениями. У поклонников подобный готичный снимок вызвал неподдельное восхищение. За несколько часов фотография набрала более трех миллионов отметок «мне нравится».

Instagram @kimkardashian

«Твои дети такие красивые!»

«Самая замечательная семья»;

«Сначала подумал, что вы оделись, как семейка Аддамс на Хэллоуин!»

«Их улыбки способны спасти мир!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни.

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