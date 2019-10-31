«Семейка Аддамс!» Ким Кардашьян показала фото с детьми в готичных нарядах

Американская теледива 39-летняя Ким Кардашьян поделилась с подписчиками необычным семейным снимком. Модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в компании четверых своих детей: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Звездная семья для фотосессии нарядилась в одном стиле.

Ким Кардашьян и ее малыши позируют на фото в темно-серых нарядах простого кроя. Женская часть семейства дополнила мрачные образы стилизованными под старину серебряными украшениями. У поклонников подобный готичный снимок вызвал неподдельное восхищение. За несколько часов фотография набрала более трех миллионов отметок «мне нравится».

Instagram @kimkardashian

«Твои дети такие красивые!»

«Самая замечательная семья»;

«Сначала подумал, что вы оделись, как семейка Аддамс на Хэллоуин!»

«Их улыбки способны спасти мир!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни.