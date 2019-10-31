Видео: «русская Кардашьян» в сексуальном кружевном белье похвасталась новым цветом волос

«Русская Кардашьян» удивила поклонников сменой образа. На своей странице в Instagram Анастасия Квитко поделилась видео, в котором предстала со светлыми волосами.

Для поклонников, которые привыкли видеть модель темноволосой, появление Квитко в образе блондинки стало удивительным. Однако фолловеры с восторгом приняли и это амплуа.

К одной из сторис с новым цветом волос «Русская Кардашьян» прикрепила опрос, в котором предложила оценить новую прическу. В основном фанаты девушки поставили радикально измененному стилю высший балл.

Не забыла модель похвастаться и своими формами, которые принесли ей славу «русской Кардашьян». Помимо светлых волос девушка показала пользователям свой наряд — белоснежное кружевное боди и белые чулки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе.