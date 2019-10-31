  1. Пятый канал
  4. Видео: «русская Кардашьян» в сексуальном кружевном белье похвасталась новым цветом волос

Видео: «русская Кардашьян» в сексуальном кружевном белье похвасталась новым цветом волос

, 11:12 Видео 762

Анастасия Квитко неожиданно поменяла имидж — модель превратилась в блондинку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

«Русская Кардашьян» удивила поклонников сменой образа. На своей странице в Instagram Анастасия Квитко поделилась видео, в котором предстала со светлыми волосами.

Для поклонников, которые привыкли видеть модель темноволосой, появление Квитко в образе блондинки стало удивительным. Однако фолловеры с восторгом приняли и это амплуа.

К одной из сторис с новым цветом волос «Русская Кардашьян» прикрепила опрос, в котором предложила оценить новую прическу. В основном фанаты девушки поставили радикально измененному стилю высший балл.

Не забыла модель похвастаться и своими формами, которые принесли ей славу «русской Кардашьян». Помимо светлых волос девушка показала пользователям свой наряд — белоснежное кружевное боди и белые чулки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе.

Читайте также

«Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе

«Ролевые игры»: Овечкин с женой нарядились тренером и рефери
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

11:34
Пенсионер надругался над пятиклассницей в лифте в Подмосковье
11:28
«Космическая девушка»: племянница Ротару обнажила бедра в дерзком образе
11:19
Квартиру московской чиновницы обокрали на шесть миллионов рублей
11:12
Видео: «русская Кардашьян» в сексуальном кружевном белье похвасталась новым цветом волос
11:02
Где работают самые счастливые россияне — данные опроса
10:51
«Ролевые игры»: Овечкин с женой нарядились тренером и рефери

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе
Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев