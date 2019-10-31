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  4. «Русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе

«Русская Кардашьян» сразила мужчин фото в чулках и полупрозрачном лифе

, 7:16 Фото 2 592

24-летняя модель поделилась очередным горячим снимком.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Instagram-модель Анастасия Квитко взбудоражила соцсеть новым провокационным снимком. 24-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором предстала в откровенном и соблазнительном наряде. На фотографии звезда позирует в полупрозрачном лифе, стрингах и черных сетчатых чулках с подвязками.

«Русская Кардашьян» на пикантном снимке маняще приоткрыла рот и повернулась в профиль. За счет выбранной позы подписчики в полной мере смогли оценить пышные формы кумира. Девичьим достоинствам модели может позавидовать любая девушка: подтянутые сочные бедра, упругая грудь, идеальная осиная талия.

Instagram @anastasiya_kvitko

Уроженка Калининграда Анастасия Квитко прославилась благодаря нестандартной фигуре. Манекенщица перебралась в США, где сотрудничает с различными модными брендами, в том числе, с компанией Канье Уэста. В 2016 году красавица заняла третье место в рейтинге журнала Maxim среди «самых сексуальных женщин России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» попросила фанатов помочь ей с выбором зимнего наряда.

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