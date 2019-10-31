Квартиру московской чиновницы обокрали на шесть миллионов рублей

Начальница одного из отделов Департамента строительства Москвы написала в правоохранительные органы заявление о краже имущества почти на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из квартиры чиновницы украли ювелирные украшения на сумму почти в четыре миллиона рублей, 1,6 миллиона рублей наличностью, семь подарочных карт в магазин бытовой техники номиналом 25 тысяч рублей и другое имущество. Общая сумма ущерба превысила 5,8 миллиона рублей.

Сообщается, что за тайным хищением имущества стоит человек, который имел свободный доступ в квартиру чиновницы в течение девяти месяцев: с октября 2018 года по июль 2019-го.

Ранее 5-tv.ru писал о краже у московского чиновника Rolex за 8,5 миллиона рублей. Часы унесли из его квартиры.