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  4. Квартиру московской чиновницы обокрали на шесть миллионов рублей

Квартиру московской чиновницы обокрали на шесть миллионов рублей

, 11:19 83

Сообщается, что у сотрудницы столичного Департамента строительства похитили ювелирные украшения, деньги и другое имущество.

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

Начальница одного из отделов Департамента строительства Москвы написала в правоохранительные органы заявление о краже имущества почти на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из квартиры чиновницы украли ювелирные украшения на сумму почти в четыре миллиона рублей, 1,6 миллиона рублей наличностью, семь подарочных карт в магазин бытовой техники номиналом 25 тысяч рублей и другое имущество. Общая сумма ущерба превысила 5,8 миллиона рублей.

Сообщается, что за тайным хищением имущества стоит человек, который имел свободный доступ в квартиру чиновницы в течение девяти месяцев: с октября 2018 года по июль 2019-го.

Ранее 5-tv.ru писал о краже у московского чиновника Rolex за 8,5 миллиона рублей. Часы унесли из его квартиры.

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