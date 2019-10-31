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  4. Серийный педофил изнасиловал девятилетнюю девочку на севере Петербурга

Серийный педофил изнасиловал девятилетнюю девочку на севере Петербурга

, 12:00 458

О случившемся полиции рассказала мать пострадавшей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com

43-летний житель Санкт-Петербурга, ранее осужденный за изнасилование, совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Инцидент произошел 9 октября около 16:30 часов у дома 7/2 по Байконурской улице. О происшествии сотрудникам правоохранительных органов рассказала мать пострадавшей в ночь на 30 октября.

По факту преступления возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» четвертой части 132-й статьи УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый по делу задержан.

По информации KP.RU, в ходе следственных мероприятий удалось установить, что предполагаемый виновник происшествия 9 октября приставал не к одному ребенку, а сразу к четырем. Ранее он уже был задержан за то, что домогался к двум сестренкам восьми и 12-ти лет в парадной дома 16/2 по Серебристому бульвару, а также совершал аналогичные действия по отношению к 11-летней девочке, проживающей в соседнем доме.

Как стало известно в ходе расследования, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по 132-й статье УК РФ. В 2017 году он был осужден на три года условно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 50-летний житель города Вольска Саратовской области в течение восьми месяцев насиловал 15-летнюю дочь.

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