Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

50-летний житель города Вольска Саратовской области в течение восьми месяцев совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери. По версии следователей СУ СКР, с мая по декабрь 2018 года мужчина насиловал девочку, которой на тот момент было 15 лет, сообщает портал «Регион 64».

О совершенном преступлении жертва сама сообщила своему классному руководителю в январе в 2019 года, после чего информация была передана правоохранительным органам. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, изобличающие мужчину в совершении нарушений, однако сам он свою вину отрицает. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Житель Саратовской области ожидает суда.

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