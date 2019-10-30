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  4. Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

, 18:10 1 197

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com

50-летний житель города Вольска Саратовской области в течение восьми месяцев совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери. По версии следователей СУ СКР, с мая по декабрь 2018 года мужчина насиловал девочку, которой на тот момент было 15 лет, сообщает портал «Регион 64».

О совершенном преступлении жертва сама сообщила своему классному руководителю в январе в 2019 года, после чего информация была передана правоохранительным органам. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, изобличающие мужчину в совершении нарушений, однако сам он свою вину отрицает. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Житель Саратовской области ожидает суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц в Подмосковье.

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Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

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