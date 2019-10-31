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  4. Мать-кукушка бросила младенца возле поликлиники в Волгограде и уехала

Мать-кукушка бросила младенца возле поликлиники в Волгограде и уехала

, 13:55 Видео 320

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со 125-й статьей УК РФ «Оставление в опасности».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Tack, МВД РФ

28-летняя женщина оставила коляску с месячным ребенком возле детской поликлиники в Волгограде и уехала. Сообщение об этом поступило утром в дежурную часть ГУ МВД России по городу.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов изучили запись с камер видеонаблюдения и выяснили, что около 10 часов утра женщина оставила коляску у входа в здание и удалилась.

Совместно с медицинским персоналом полицейские установили личности новорожденной девочки и ее матери — ранее неоднократно судимой местной жительницы. На данный момент подозреваемая задержана и доставлена в отдел УМВД по региону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ

Обвиняемая призналась, что оставила малышку возле детской поликлиники, так как должна была срочно уехать. Возвращаться за грудным ребенком она планировала.

Сейчас девочка направлена в больницу для дальнейшего наблюдения. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 125-й статьей УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи Якутска нашли мать, которая оставила маленького ребенка в подъезде и скрылась.

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