Видео спасения четырех строителей, едва не замерзших в якутской тайге

Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» спас четырех человек, заблудившихся в якутской тайге. Для привлечения внимания путники разожгли большой костер на окраине леса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации агентства, воздушное судно выполняло рейс «Среднеколымск — село Березовка». Пролетев порядка 80 километров, командир экипажа Семен Семенов заметил группу путников, подающих сигнал бедствия посредством разжигания огня.

Высадив пассажиров в пункте назначения, вертолет вернулся к людям, заблудившимся в якутской тайге. Согласовав свои действия с руководством авиакомпании, экипаж принял на борт трех мужчин и одну женщину. Путники оказались строителями. Они рассказали, что накануне выехали из села на двух снегоходах, однако оба транспортных средства по дороге сломались.

Поскольку средств связи у работников не было, им пришлось пешком добираться до охотничьих избушек и согреваться, растапливая печки. На этот момент в районе было около -15 градусов.

Услышав шум вертолета, путники понадеялись на спасение. Они выбежали на открытое пространство, стали махать руками, а также разожгли костер. Строители были благодарны членам экипажа, которые им помогли.

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