  1. Пятый канал
  4. Видео спасения четырех строителей, едва не замерзших в якутской тайге

Видео спасения четырех строителей, едва не замерзших в якутской тайге

, 13:22 Видео 107

Для привлечения внимания путники разожгли костер на окраине леса. Как выяснилось, у них сломались снегоходы, а средств связи не было.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, YouTube @Оперативно и достоверно

Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» спас четырех человек, заблудившихся в якутской тайге. Для привлечения внимания путники разожгли большой костер на окраине леса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации агентства, воздушное судно выполняло рейс «Среднеколымск — село Березовка». Пролетев порядка 80 километров, командир экипажа Семен Семенов заметил группу путников, подающих сигнал бедствия посредством разжигания огня.

Высадив пассажиров в пункте назначения, вертолет вернулся к людям, заблудившимся в якутской тайге. Согласовав свои действия с руководством авиакомпании, экипаж принял на борт трех мужчин и одну женщину. Путники оказались строителями. Они рассказали, что накануне выехали из села на двух снегоходах, однако оба транспортных средства по дороге сломались.

Поскольку средств связи у работников не было, им пришлось пешком добираться до охотничьих избушек и согреваться, растапливая печки. На этот момент в районе было около -15 градусов.

Услышав шум вертолета, путники понадеялись на спасение. Они выбежали на открытое пространство, стали махать руками, а также разожгли костер. Строители были благодарны членам экипажа, которые им помогли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмилетний ребенок замерз насмерть в сугробе в Якутии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

14:40
МО назвало видео «издевательств» над расстрелявшим солдат срочником провокацией
14:36
«Не меняетесь!» Певица Натали показала, как выглядела 20 лет назад
14:31
Количество врачей сократилось в большинстве регионов России
14:27
Экс-участница «Дома-2» шокировала подписчиков жуткой фотографией сестры
14:19
Саммит молодых ученых на базе образовательного центра «Сириус» проходит в Сочи
14:05
В розовых тонах: Ирна Старшенбаум прилегла на диван и задумалась о вечном

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев