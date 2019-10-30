«Ночное афро»: Анфиса Чехова показала завитушки накануне ретроградного Меркурия

Телеведущая Анфиса Чехова развлекает себя и поклонников частой сменой имиджа, но на этот раз она решилась на действительно кардинальные изменения. Пожалуй, перед большинством обладательниц длинных волос вставал вопрос: «А не сделать ли кудряшки?», то есть, завивку.

И вот теледива решилась — теперь ее грива «преобразовалась» в очаровательные светлые «спиральки» наподобие тех, с которыми рождаются афроамериканки.

« Ночное афро. Ретро Меркурий, знаете ли, время избавляться от лишних вещей и людей », — подписала она снимки в новом образе.

Instagram @achekhova

Вероятно, Анфиса имела в виду грядущее астрологическое явление — ретроградное движение планет, когда с Земли кажется, что они не просто замедляют свой ход, а даже двигаются назад. Такая оптическая иллюзия происходит, например, когда сидящий в поезде человек видит в окно проносящийся мимо состав, и ему кажется, что тот двигается медленнее.

Этот период отличается напряженностью во всем — в делах, отношениях, здоровье и так далее, а потому астрологи рекомендуют быть предельно внимательными в своих мыслях и поступках. Он продлится с 31 октября по 20 ноября.

Поклонники Чеховой в целом сошлись в едином мнении: «какая красотка!», однако нашлись и те, кто решил поиронизировать.

«Тебя молодой Леонтиев покусал?» — поинтересовался один из них.

«Облизал», — лаконично парировала Анфиса.

Ранее Анфиса Чехова рассказала поклонникам о нелегком труде телевизионной звезды.