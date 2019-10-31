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Документы первых лиц государства рассекретил Центральный архив

, 18:06 Эфирная новость 52

Среди экспонатов — характеристика КГБ на Владимира Путина, датированная 1977 годом.

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Фото, видео: ВКонтакте @-135456238-rss-608746083-620384437, 5-tv.ru

Уникальные документы о первых лицах Петербурга и страны в целом теперь в открытом доступе. Центральный архив рассекретил материалы, которые раньше были доступны только избранным. В том числе характеристика КГБ на Владимира Путина, датированная 1977 годом. Тогда нынешний президент еще работал в органах безопасности.

В документе сказано, что Путин зарекомендовал себя как «исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник», постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Также сообщается, что в свободное время Путин занимается спортом. Так, в 23 года он являлся мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо.

Обнародованы также личные дела экс-губернаторов Петербурга: Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Владимир Путин во время посещения выставки на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, как в детстве ему сломали нос в секции бокса.

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